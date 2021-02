Olimpiadi Tokyo, Bach: "Saranno la luce in fondo al tunnel" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Le Olimpiadi rappresenteranno la luce alla fine al tunnel in cui ci troviamo ancora". Parola di Thomas Bach , che conferma la sua fiducia sulle possibilità di organizzare i Giochi a cinque cerchi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Lerappresenteranno laalla fine alin cui ci troviamo ancora". Parola di Thomas, che conferma la sua fiducia sulle possibilità di organizzare i Giochi a cinque cerchi ...

fattoquotidiano : Regole ferree per le Olimpiadi di Tokyo: niente socializzazione, no stretta di mano e abbracci, ma 150 mila preserv… - SkyTG24 : 'Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come #Draghi pronta a guidare il Paese',… - StefanoBornia : Quindi si dovrà #trombare senza #abbracci e #baci. E in #DistanziamentoSociale. Quasi quasi sarebbe meglio non anda… - GirWebTV : Con Roberta Chyurlia Taranto vola alle olimpiadi di Tokyo 2021 - - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Regole ferree per le Olimpiadi di Tokyo: niente socializzazione, no stretta di mano e abbracci, ma 150 mila preservati… -