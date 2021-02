Alessandro De Angelis | età | altezza | peso | origini | la compagna senatrice | studi e carriera

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)Deè un giornalista italiano. Volto arguto, noto particolarmente agli affezionati del palinsesto televisivo in onda sul canale La7. Deè l’attuale vicedirettore dell’Huffington Post, ma anche autore televisivo. I suoi commenti sono frequentemente in onda in programmi di approfondimento politico. LadiDeè iniziata grazie all’incontro con la Vecchia Signora. Bologna ha accolto un giovane Decon una forte propensione alloo. Presso la prestigiosa Alma Mater, il giornalista si è laureato con lode alla facoltà di Storia contemporanea. Dopo il conseguimento del titolo, è stato poi notato dalle prime testate locali, in tempi di gavetta.De ...