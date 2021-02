Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità diventa ospite fisso di un altro programma (Di martedì 9 febbraio 2021) Massimo Cannoletta, chi lo ricorda? C’è da scommettere che gli spettatori de L’Eredità sappiano perfettamente chi è. Quarantasei anni, nato a Lecce, Cannoletta è stato campione a oltranza del quiz condotto da Flavio Insinna su RaiUno. E in molti sui social, durante la sua lunga permanenza nella prima rete Rai, avevano immaginato un futuro in tv. Ebbene, eccolo avversarsi. Cannoletta, divulgatore capace di vincere 280 mila euro in 51 puntate, sarà ospite fisso di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. RaiUno sì, ma al pomeriggio. Accontentati coloro che hanno voglia di rivedere il campione e di ascoltare la sua conoscenza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021), chi lo ricorda? C’è da scommettere che gli spettatori desappiano perfettamente chi è. Quarantasei anni, nato a Lecce,è statoa oltranza del quiz condotto da Flavio Insinna su RaiUno. E in molti sui social, durante la sua lunga permanenza nella prima rete Rai, avevano immaginato un futuro in tv. Ebbene, eccolo avversarsi., divulgatore capace di vincere 280 mila euro in 51 puntate, saràdi Serena Bortone a Oggi è ungiorno. RaiUno sì, ma al pomeriggio. Accontentati coloro che hanno voglia di rivedere ile di ascoltare la sua conoscenza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

