L’Uefa vuole spegnere il progetto Superlega con una Champions a forma di… Superlega (Di martedì 9 febbraio 2021) A forza di fare la concorrenza al progetto Superlega L’Uefa sta rimodulando la sua Champions a forma di… Superlega. Per dribblare la rivolta dei top club ne sta implicitamente accontentando le istanze, senza dirlo troppo. La scorsa settimana la European Leagues, l‘associazione che rappresenta gli interessi delle leghe nazionali europee, ha convocato i suoi membri per lavorare a proposte da presentare alL’Uefa per la tanto annunciata riforma di Champions, che vedrà la luce dal 2024. Quella che già in premessa rischia di trasformarsi un una competizione lunga e noiosa. Ebbene le leghe nazionali hanno espresso serie preoccupazioni a proposito del numero di partite da disputare con il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) A forza di fare la concorrenza alsta rimodulando la suadi…. Per dribblare la rivolta dei top club ne sta implicitamente accontentando le istanze, senza dirlo troppo. La scorsa settimana la European Leagues, l‘associazione che rappresenta gli interessi delle leghe nazionali europee, ha convocato i suoi membri per lavorare a proposte da presentare alper la tanto annunciata ridi, che vedrà la luce dal 2024. Quella che già in premessa rischia di trasrsi un una competizione lunga e noiosa. Ebbene le leghe nazionali hanno espresso serie preoccupazioni a proposito del numero di partite da disputare con il ...

