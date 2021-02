Juve-Inter 0-0 diretta live: partita molto tirata, è parità alla fine del primo tempo (Di martedì 9 febbraio 2021) 45'pt Finisce il primo tempo, senza recupero. 44'pt Ancora ribattuta la conclusione, potente, di Ronaldo. 42'pt Occasione per la Juve: Kulusevski serve Ronaldo che va... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 febbraio 2021) 45'pt Finisce il, senza recupero. 44'pt Ancora ribattuta la conclusione, potente, di Ronaldo. 42'pt Occasione per la: Kulusevski serve Ronaldo che va...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveInter: “La finale è un obbiettivo, per centrarla dovremo giocare da Juve” ?? - rainlari : se la Juve e l’Inter pareggiano 1-1 questa sera inizio a fare la cartomante - haelyn78 : Centrocampo in mano #Inter Schema unico: sfruttare la velocità di #Hakimi #Eriksen vale 2 #Vidal Occasioni spesso m… -