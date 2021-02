“Esco con lui!”. UeD, Sophie Codegoni sorprende tutti e fa la sua scelta: ecco con chi è uscita dal programma (Di martedì 9 febbraio 2021) Finalmente l’attesa è finita per tutti i telespettatori di ‘Uomini e Donne’. La tronista del programma di Maria De Filippi, Sophie Codegoni, ha preso una decisione annunciando la sua scelta. La puntata in questione è stata registrata nella giornata di martedì 9 febbraio e sarà trasmessa su Canale 5 nei prossimi giorni, ma sono già uscite fuori le anticipazioni su colui che è diventato il fidanzato della giovane. La sua decisione effettivamente era ormai nell’aria da qualche tempo. Nelle scorse puntate il pubblico aveva infatti ascoltato alcune frasi della donna che facevano intuire che la sua mossa sarebbe arrivata a stretto giro di posta. Infatti, è notizia di poco fa che Sophie Codegoni ha maturato ufficialmente la sua scelta. A riportare la news in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Finalmente l’attesa è finita peri telespettatori di ‘Uomini e Donne’. La tronista deldi Maria De Filippi,, ha preso una decisione annunciando la sua. La puntata in questione è stata registrata nella giornata di martedì 9 febbraio e sarà trasmessa su Canale 5 nei prossimi giorni, ma sono già uscite fuori le anticipazioni su colui che è diventato il fidanzato della giovane. La sua decisione effettivamente era ormai nell’aria da qualche tempo. Nelle scorse puntate il pubblico aveva infatti ascoltato alcune frasi della donna che facevano intuire che la sua mossa sarebbe arrivata a stretto giro di posta. Infatti, è notizia di poco fa cheha maturato ufficialmente la sua. A riportare la news in ...

Lunvtic04 : @BacKt0LifE_ Comunque vado nell'altro dove c'erano 4 ragazze del terzo anno circa e me ne esco (con una calma int… - cosmichobo__ : il previsto programma 'non ce la faccio più vivere questa pandemia è un anno che non esco di casa e vivo ogni giorn… - fiolellino : Non è la persona con cui esco il problema è che non mi va proprio sto studiando come un suino e sono comunque indietro - bodainonloso : RT @dylanoanchor: “Se devo uscire esco con Tommaso, che me ne frega, uno vince” Crocc mi fai piangere ?? #tzvip - Silvia67230752 : RT @dylanoanchor: “Se devo uscire esco con Tommaso, che me ne frega, uno vince” Crocc mi fai piangere ?? #tzvip -