Effetto Draghi sullo spread: rendimento Btp ai minimi storici (Di martedì 9 febbraio 2021) Il rendimento dei Btp decennali italiani scende al minimo storico dello 0,5%, con lo spread sui Bund tedeschi ai minimi dal 2015 sotto i 95 punti. 'Draghi potrebbe rappresentare un cambio di regime ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildei Btp decennali italiani scende al minimo storico dello 0,5%, con losui Bund tedeschi aidal 2015 sotto i 95 punti. 'potrebbe rappresentare un cambio di regime ...

Il rendimento dei Btp decennali italiani scende al minimo storico dello 0,5%, con lo spread sui Bund tedeschi ai minimi dal 2015 sotto i 95 punti. 'Draghi potrebbe rappresentare un cambio di regime per la politica italiana, essendo pro - UE e pro - riforme' e questo, evidenziano gli analisti di Natwest, 'potrebbe anche significare un cambio di ...

Mario Draghi, l'effetto del collasso della politica italiana: ma dopo di lui, cosa accadrà?

Mario Draghi non è la causa ma l'effetto del drammatico collasso della Politica dovuto ad una crisi di sistema che si trascina da oltre trent' anni. Il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica è ...

Governo Draghi, da Salvini una mossa dal triplice effetto. E intanto si attende Rousseau

Per i partiti che sostenevano l'ultimo governo Conte sarebbe stato molto più comodo entrare in una cosiddetta maggioranza Ursula depurata quindi dalla componente sovranista ...

