De Nicola: “Per Manolas tempi di recupero più brevi, non è grave come Mertens, Gattuso? Non ha colpe” (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex responsabile medico azzurro parla del momento in casa Napoli Alfonso De Nicola, ex responsabile medico del Napoli, è intervenuto a Canale 21 al VG21 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex responsabile medico azzurro parla del momento in casa Napoli Alfonso De, ex responsabile medico del Napoli, è intervenuto a Canale 21 al VG21 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

borghi_claudio : Salvini incoerenteeee prima così - giornalettismo : L'intervento social del portavoce di #Mattarella, @_giovannigrasso, ha 'costretto' Nicola #Porro e… - Noovyis : (Regionali. L’uomo del Pd è Nicola Irto: avversario di De Magistris per la presidenza) Playhitmusic - - sscalcionapoli1 : De Nicola: 'Per Manolas i tempi non saranno lunghissimi, c'è una differenza con Mertens. Su Gattuso e Osimhen...'… - mariamacina : RT @AnnaLeonardi1: Domanda. Se quelli di @ItaliaViva devono ringraziare il PD perché 'sono stati eletti grazie ai voti presi nei dem', allo… -