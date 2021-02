Biagio Izzo e la storia d’amore con la modella Federica Apicella

(Di martedì 9 febbraio 2021)fa parte del cast di “Stasera tutto è possibile”, il commedy show di Rai2 in onda questa sera martedì 2 febbraio 2021 e condotto da Stefano De Martino., 58 anni e originario di Napoli, è un attore, comico e cabarettista italiano, vive a Camaldoli, al Vomero, dove porta avanti il suo hobby del giardinaggio. Dando uno sguardo alla sua vita privata, ha avuto due figlie, Alessia e Valeria, dalla prima moglie Teresa, da cui ha divorziato. Successivamente ha avuto altri due figli, Martina e Raffaele, dalla seconda moglie, la, che ha sposato nel 2008. Nel 2018 Alessia lo ha reso nonno per la prima volta. Su Instagram vanta quasi 120 mila followers, è tifosissimo del Napoli e molto scaramantico (scende dal letto sempre con il piede sinistro – ...

Stasera tutto è possibile è oggi, martedì 9 Febbraio 2021 , in onda su Rai 2 dalle 21.20 . Tra gli ospiti dello show presentato da Stefano De Martino ci saranno, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni i sulla prossima puntata del Comedy Show. >> "Made in Italy", la seconda ...Ospiti:, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che proporrà l'imitazione di Barbara D'Urso. Questa sera il tema sarà 'A spasso nel tempo'. Agli ospiti fissi si aggiungeranno: Elettra ...Biagio Izzo fa parte del cast di “Stasera tutto è possibile”, il commedy show di Rai2 in onda questa sera martedì 2 febbraio 2021 e condotto da Stefano De Martino. Biagio, 58 anni e originario di ...Il comico napoletano si lascia andare e spiega: "Ho una dipendenza da televisione" Il comico e cabarettista napoletano Francesco Paolantoni è tra i ...