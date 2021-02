Alessia Zelletta invaghita di Andrea Zenga ed è guerra con Rosalinda (Di martedì 9 febbraio 2021) Proprio ieri sera, nel giardino della Casa di Cinecittà ha fatto il suo ingresso in diretta Alessia Zelletta, la sorella di Andrea. Il motivo dell’inaspettata visita non è stato però il fratello stavolta, ma Andrea Zenga, del quale la ragazza si sarebbe invaghita. Nata nel 1998 a Taranto, Alessia è molto riservata. Nonostante la lontananza (Andrea vive a Milano e lei è rimasta in Puglia), i due fratelli hanno un rapporto molto speciale, come abbiamo potuto vedere dal primo incontro tra loro fuori la porta rossa della Casa al GF Vip. Appassionata di animali e tatuaggi, ha una rosa, delle scritte sul corpo e due date sul polso sinistro. Fino a qualche tempo fa, la bellissima 23enne era fidanzata con un ragazzo di nome Francesco, ma dopo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Proprio ieri sera, nel giardino della Casa di Cinecittà ha fatto il suo ingresso in diretta, la sorella di. Il motivo dell’inaspettata visita non è stato però il fratello stavolta, ma, del quale la ragazza si sarebbe. Nata nel 1998 a Taranto,è molto riservata. Nonostante la lontananza (vive a Milano e lei è rimasta in Puglia), i due fratelli hanno un rapporto molto speciale, come abbiamo potuto vedere dal primo incontro tra loro fuori la porta rossa della Casa al GF Vip. Appassionata di animali e tatuaggi, ha una rosa, delle scritte sul corpo e due date sul polso sinistro. Fino a qualche tempo fa, la bellissima 23enne era fidanzata con un ragazzo di nome Francesco, ma dopo la ...

GrandeFratello : E che guerra sia! Andrea Zenga potrebbe essee conteso tra Rosalinda e... Alessia Zelletta! FIRST REACTION... ??… - zazoomblog : Alessia Zelletta invaghita di Andrea Zenga ed è guerra con Rosalinda - #Alessia #Zelletta #invaghita #Andrea - sofialaserpe : RT @thatsmyshitshow: Comunque la famiglia di Andrea Zelletta veramente magnifica. Papà Mimmo meraviglioso, Alessia super carismatica, la ma… - sunflowerily : Alessia Zelletta in 5 minuti é stata comunque più protagonista di suo fratello in 5 mesi che sta in quella casa #gfvip - comedicetommaso : RT @thatsmyshitshow: Comunque la famiglia di Andrea Zelletta veramente magnifica. Papà Mimmo meraviglioso, Alessia super carismatica, la ma… -