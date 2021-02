Sciopero, 25% lavoratori Atac ha aderito (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – L’adesione complessiva del personale Atac allo Sciopero del trasporto pubblico che si e’ concluso alle 12.30 e’ stata pari al 24,9%. Il dato e’ stato rilevato nel corso della mattinata. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – L’adesione complessiva del personaleallodel trasporto pubblico che si e’ concluso alle 12.30 e’ stata pari al 24,9%. Il dato e’ stato rilevato nel corso della mattinata. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.

