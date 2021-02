Penso a te Albano Carrisi spiazza tutti | messaggio a sorpresa | la figlia Jasmine si emoziona in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021)incanta. E' un vero fenomeno. Arriva a Live non è la d'Urso ed è subito boom di contatti. La piccola di casaha appena vent'anni. Adesso la sua vita è tutta sotto ai riflettori: canta, incide canzoni, spopola in tv. “All'inizio ero spaventata all'idea della tv. Ora no”, svela, nata dalla storia d'amore tra Al Bano e Loredana Lecciso. Poi la bomba: “Mamma è molto premurosa, vorrebbe che fossi sempre la sua piccola”. In diretta arriva una grande: un videodi Al Bano. “a te e ricordo quando sei nata. Ti addormentavi sul mio petto.a te quando andavi a scuola.a te quando in un momento non volevi andare a scuola. Ma ti ho presa da parte e ti ho ...