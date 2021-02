Musei romani | da Pompei indagata al Colosseo fino a Napoleone ai Mercati di Traiano | la storia si mette in mostra

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L'assedio, i commerci, il lusso, la religione . E il terremoto. Non solo quello che ha causato la distruzione della città, ma anche quello precedente, nel regno di Nerone , in un anno imprecisato - 62 ...

... in una ulteriore tappa di avvicinamento all'esposizione ' La Roma della Repubblica ', in programma nel corso dell'anno presso gli stessiCapitolini. Storia in primo piano anche ai Mercati di ...... pertanto resta visitabile anche al di fuori dei dictat imposti ai. LA STORIA DELLA CAPPELLA ... Sulla trabeazione corre l'iscrizione, in eleganti caratteri lapidariripresi dall'antichità, ...L’assedio, i commerci, il lusso, la religione. E il terremoto. Non solo quello che ha causato la distruzione della città, ma anche quello precedente, nel regno di Nerone, in un ...La riapertura riguarda le collezioni permanenti ma include anche allestimenti temporanei e l'inaugurazione di tre nuove mostre. Gli ingressi restano ...