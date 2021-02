Immunità di gregge? non prima di agosto 2023 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il raggiungimento dell’Immunità di gregge non si otterrà prima del mese di agosto del 2023. E’ il risultato di un’analisi della Fondazioe Hume che calcola l’indice DQP (acronimo di: Di Questo Passo), che stima il numero di settimane ancora necessarie se le vaccinazioni dovessero procedere “di questo passo”. “All’inizio della sesta settimana del 2021 – si legge nel rapporto per ANSA – il valore di DQP è pari a 130 settimane, il che corrisponde al raggiungimento dell’Immunità di gregge non prima del mese di agosto del 2023?. Per Immunità di gregge si intende una situazione nella quale ci sono abbastanza persone vaccinate, almeno il 70% degli italiani con ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il raggiungimento dell’dinon si otterràdel mese didel. E’ il risultato di un’analisi della Fondazioe Hume che calcola l’indice DQP (acronimo di: Di Questo Passo), che stima il numero di settimane ancora necessarie se le vaccinazioni dovessero procedere “di questo passo”. “All’inizio della sesta settimana del 2021 – si legge nel rapporto per ANSA – il valore di DQP è pari a 130 settimane, il che corrisponde al raggiungimento dell’dinondel mese didel?. Perdisi intende una situazione nella quale ci sono abbastanza persone vaccinate, almeno il 70% degli italiani con ...

