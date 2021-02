Governo ultime notizie: data giuramento e iter di formazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governo ultime notizie: il Presidente del Consiglio incaricato Draghi ha terminato il primo giro di consultazioni con i partiti nella giornata di sabato. Incassato il via libera da Lega e Movimento 5 stelle, proseguirà i colloqui in vista della formazione del suo esecutivo fino al tardo pomeriggio di martedì: spazio ai sindacati e ad un veloce aggiornamento con le forze politiche. Successivamente salirà al Quirinale per sciogliere la riserva. Entro la fine della settimana, l’ex Presidente della BCE dovrebbe ottenere la fiducia del Parlamento. Le tempistiche dell’insediamento. Governo ultime notizie: Draghi al secondo giro di consultazioni Governo ultime notizie: il primo giro di consultazioni si è concluso ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 febbraio 2021): il Presidente del Consiglio incaricato Draghi ha terminato il primo giro di consultazioni con i partiti nella giornata di sabato. Incassato il via libera da Lega e Movimento 5 stelle, proseguirà i colloqui in vista delladel suo esecutivo fino al tardo pomeriggio di martedì: spazio ai sindacati e ad un veloce aggiornamento con le forze politiche. Successivamente salirà al Quirinale per sciogliere la riserva. Entro la fine della settimana, l’ex Presidente della BCE dovrebbe ottenere la fiducia del Parlamento. Le tempistiche dell’insediamento.: Draghi al secondo giro di consultazioni: il primo giro di consultazioni si è concluso ...

