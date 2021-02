Europa, Amazon comprerà energia da parco eolico offshore di Shell ed Eneco (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Amazon acquisterà la metà dell’energia prodotta da un impianto eolico offshore al largo delle coste olandesi, Hollandse Kust Noord. L’impianto è una joint venture tra Shell ed Eneco (di proprietà di Mitsubishi), avrà una capacità totale di 759 MW e dovrebbe diventare operativo nel 2023, quando genererà almeno 3,3 terawattora (TWh) all’anno. Acquistare energia da questo impianto aiuterà Amazon ad annullare le prioprie emissioni nette di andride carbonica entro il 2040, 10 anni prima di quanto prevede accordo di Parigi e ad alimentare le proprie operazioni con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025. L’accordo tra Amazon e le due società energetiche riguarda 380 MW di capacità installata. Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –acquisterà la metà dell’prodotta da un impiantoal largo delle coste olandesi, Hollandse Kust Noord. L’impianto è una joint venture traed(di proprietà di Mitsubishi), avrà una capacità totale di 759 MW e dovrebbe diventare operativo nel 2023, quando genererà almeno 3,3 terawattora (TWh) all’anno. Acquistareda questo impianto aiuteràad annullare le prioprie emissioni nette di andride carbonica entro il 2040, 10 anni prima di quanto prevede accordo di Parigi e ad alimentare le proprie operazioni con il 100% dirinnovabile entro il 2025. L’accordo trae le due società energetiche riguarda 380 MW di capacità installata. Il ...

