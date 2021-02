“Eri troppo avanti…” Lutto per il cantante Povia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Povia sta attraversando un momento molto difficile; il cantante, infatti, ha annunciato la morte del padre. “Ciao papà, sei stato un grande” Con uno scatto pescato dal cassetto dei ricordi, Povia ha condiviso con i fan questo momento di grande dolore. Padre e figlio appaiono felici e sereni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Povia (@giuseppePovia) Il cantautore lombardo ha voluto affidare al web un messaggio carico di tristezza e di amore per il padre: Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 8 febbraio 2021)sta attraversando un momento molto difficile; il, infatti, ha annunciato la morte del padre. “Ciao papà, sei stato un grande” Con uno scatto pescato dal cassetto dei ricordi,ha condiviso con i fan questo momento di grande dolore. Padre e figlio appaiono felici e sereni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe(@giuseppe) Il cantautore lombardo ha voluto affidare al web un messaggio carico di tristezza e di amore per il padre: Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eriavanti. Sono sempre il tuo bimbo con ...

