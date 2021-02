Draghi punta sulla scuola: “A settembre tutti i docenti in cattedra” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovo premier Draghi pone come obiettivo, non solo quello di assumere i docenti, anche quello di averli in cattedra L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovo premierpone come obiettivo, non solo quello di assumere i, anche quello di averli inL'articolo .

Maumol : Draghi punta alla coesione sociale contro la pandemia, aiuti a imprese e giovani ma non sussidi, e soprattutto l'Eu… - gianmarco_nacci : @la_kuzzo Per carità,è lungimirante un governo che punta sull'istruzione, ma a quali giorni persi fa riferimento Dr… - meribia51 : RT @dellandro58: @luigidimaio @Mov5Stelle Ed ecco chi è Conte, se il Tempo scrive il vero è alla stessa stregua di M5S, che dicono una ci e… - FuffaForte : @kappaespada Si punta sul fatto che Draghi che dorme >>> Conte sveglio. - MeScapin : RT @marianna_eg: Ultimissima ?????? A parole Conte dice che non si può dire no Draghi. Poi, in un colloquio con 'Repubblica', emerge sua volo… -