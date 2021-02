Dayane Mello, dopo la morte del fratello un altro dolore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dayane Mello, quella frase che le ha procurato ancora più dolore. dopo la sua tragedia questo non ci voleva proprio. Scopriamo cos’è successo. Dayane Mello, attualmente concorrente del GF Vip, pochi giorni fa è stata investita da una tragica notizia che ha stravolto la sua vita. Il lutto del fratello ha buttato la modella in Leggi su youmovies (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., quella frase che le ha procurato ancora piùla sua tragedia questo non ci voleva proprio. Scopriamo cos’è successo., attualmente concorrente del GF Vip, pochi giorni fa è stata investita da una tragica notizia che ha stravolto la sua vita. Il lutto delha buttato la modella in

GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MarioManca : Nessuno può permettersi di giudicare la scelta di Dayane Mello di restare nella Casa. Nessuno, piaccia o meno il pe… - eletw85 : @Cris_Husu @Ros_Mello_ è tutta colpa della sua insicurezza perché lei conosce bene Dayane e sa che non è mai accadu… - zartyisreal_ : RT @oocgfvip5: Dayane Mello: “ho sognato con Juliano che eravamo in un concerto di isfera basta, sentivo che la gente faceva isferaaa, isfe… -