Cortina | annullata la combinata femminile di sci per troppa neve

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – È stata annullata la combinata femminile che avrebbe dovuto aprire i Mondiali di sci a Cortina. “La nevicata delle ultime ore- si legge in una nota- ha costretto gli organizzatori della combinata femminile odierna che avrebbe dovuto aprire il programma dei Mondiali di Cortina 2021 alla cancellazione della competizione, che verrà recuperata nei prossimi giorni”. Per la squadra italiana sono iscritte Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

SMSNEWSOFFICIAL : MONDIALI SCI ALPINO CORTINA 2021: annullata la combinata femminile - SkySport : Sci, Mondiali Cortina: cancellata la combinata femminile a causa di una nevicata intensa - Lukyluke311 : RT @MediasetTgcom24: Mondiali sci Cortina, forte nevicata: annullata gara di apertura #mondialicortina - infoitsport : Cortina 2021: annullata la combinata di oggi - infoitsport : Mondiali di sci di Cortina, annullata la prima gara e inizio rimandato: troppa neve in pista -

Mondiali di sci. La combinata femminile, prima gara dei Mondiali di sci alpino di2021, non si disputerà nella giornata di oggi a causa di un'intensa nevicata che si è abbattuta nelle scorse ore sulla località veneta. Proprio a causa del maltempo le due manche erano state ...È stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire i Mondiali di sci di. Si attendono decisioni sul nuovo calendario delle gare. Sono 34 le atlete iscritte alla gara. Tra loro le azzurre Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Leggi ...Lunedì 8 febbraio, la prima gara di Cortina2021, con la Combinata donne che vedrà Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova fuori dalle top 30. Dubitiamo che tutte e 46 atlete saranno al via lunedì e comunque, ...Non partono con il piede giusto i mondiali di sci in corso di svolgimento a Cortina. Ieri sera la cerimonia inaugurale oggi il primo stop.