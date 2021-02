Breve saggio sul compagno Pandev (Di lunedì 8 febbraio 2021) Viene avanti il compagno Pandev, l’impermeabile appena dismesso, lo sguardo vivo ma sommesso da oltrecortina, viene avanti lento il compagno Pandev. È un gatto nella notte, è una spia spuntata dalla nebbia di Berlino, è un partigiano, uno spazzino alle prime luci dell’alba, un trasportatore del latte, un fattorino in bicicletta che sulle strade ancora umide consegna i giornali. Non si da dove arrivi, non ha età il compagno Pandev, ha dei trascorsi come tutti, ma nessuno li ricorda, tantomeno lui. È onesto il compagno Pandev, mantiene un discreto talento: se impari a nasconderti, a sparire e poi a saltare fuori da un cespuglio a ronda passata, se sai come si superi un confine, come si tagli un filo spinato, hai la giusta paura ma anche, costante, la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Viene avanti il, l’impermeabile appena dismesso, lo sguardo vivo ma sommesso da oltrecortina, viene avanti lento il. È un gatto nella notte, è una spia spuntata dalla nebbia di Berlino, è un partigiano, uno spazzino alle prime luci dell’alba, un trasportatore del latte, un fattorino in bicicletta che sulle strade ancora umide consegna i giornali. Non si da dove arrivi, non ha età il, ha dei trascorsi come tutti, ma nessuno li ricorda, tantomeno lui. È onesto il, mantiene un discreto talento: se impari a nasconderti, a sparire e poi a saltare fuori da un cespuglio a ronda passata, se sai come si superi un confine, come si tagli un filo spinato, hai la giusta paura ma anche, costante, la ...

