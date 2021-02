Le pagelle di Lazio - Cagliari 1 - 0 | è tornato super Leiva 7 | 5 | Milinkovic inventa 7 | 5 | Immobile infallibile 7

(Di lunedì 8 febbraio 2021) REINA 6,5 Un brivido quando si vede arrivare Marin in contropiede ma indovina i tempi dell'uscita e lo costringe ad un pallonetto sbilenco. Attento nel finale. MUSACCHIO 6,5 Gara ideale per mettere ...

IMMOBILE 7 Cragno gli dice no più volte ma al 15' della ripresa riesce a bucarlo e a mettere dentro la rete numero 14 della stagione, INZAGHI 7 Lapre lockdown è tornata: lotta, corre, soffre e ...MURIQI 6 Entra e aiuta ladi testa, ma deve coprire meglio la palla. Generoso. ESCALANTE n.g. PAROLO n.g. INZAGHI 7,5 Riesce a trasmettere alla squadra il piglio grintoso per l' approccio, poi ...Joao Pedro 5,5 – Qualche giocata di fino delle sue che accende la manovra offensiva del Cagliari, troppo poco però per conquistarsi la sufficienza Lazzari 6,5 – Sempre pericoloso, Lykogiannis fatica m ...Godin 6: l’uruguaiano fa la voce grossa in difesa, la prende quasi sempre lui di testa sui cross scodellati dalla Lazio. Walukiewicz 5,5: dei tre centrali di Di Francesco il giovane polacco è quello ...