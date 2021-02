Bullismo e cyberbullismo: fenomeni in crescita. Per questo dico: non lasciamo i ragazzi da soli (Di domenica 7 febbraio 2021) di Lucia Azzolina* Oggi è la Giornata nazionale contro il Bullismo e il cyberBullismo. fenomeni che non accennano a diminuire. Come adulti non possiamo voltarci dall’altra parte. Dobbiamo essere al fianco dei ragazzi, guidarli, non lasciarli soli. Dobbiamo educarli a riconoscere i segnali, a non sottovalutarli, far capire loro, con chiarezza, che Bullismo e cyberBullismo sono forme di violenza, non bravate, anche quando le aggressioni avvengono in Rete. Anzi, sul web certi fenomeni moltiplicano i loro effetti, ottenendo una visibilità maggiore, con conseguenze spesso devastanti per le vittime. Il Ministero dell’Istruzione è impegnato da tempo sul fronte della prevenzione del Bullismo, del cyberBullismo, di ogni forma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) di Lucia Azzolina* Oggi è la Giornata nazionale contro ile il cyberche non accennano a diminuire. Come adulti non possiamo voltarci dall’altra parte. Dobbiamo essere al fianco dei, guidarli, non lasciarli. Dobbiamo educarli a riconoscere i segnali, a non sottovalutarli, far capire loro, con chiarezza, chee cybersono forme di violenza, non bravate, anche quando le aggressioni avvengono in Rete. Anzi, sul web certimoltiplicano i loro effetti, ottenendo una visibilità maggiore, con conseguenze spesso devastanti per le vittime. Il Ministero dell’Istruzione è impegnato da tempo sul fronte della prevenzione del, del cyber, di ogni forma ...

Agenzia_Ansa : E' il #7febbraio, Giornata nazionale contro il #bullismo e il #cyberbullismo: ecco alcuni consigli di #lettura. Dai… - _Carabinieri_ : Oggi #7febbraio è la Giornata nazionale contro il #bullismo e il #cyberbullismo: due fenomeni da combattere uniti.… - TeresaBellanova : #Giornata mondiale contro #bullismo e #cyberbullismo, insegnamo ai nostri figli il rispetto verso l'altro, il valor… - Lellacaroni : RT @fmdigitale: GIORNATA CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO - #7febbraio Grazie a @twinklresources per aver dato spazio alla nostra esp… - Giusepp07184707 : RT @AzzolinaLucia: Oggi è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Fenomeni che non accennano a diminuire. Come adult… -