Traffico Roma del 06-02-2021 ore 07 | 30

(Di sabato 6 febbraio 2021) Luceverdesabato Ben ritrovati all’ascoltoregolare in queste prime ore del mattino scorrevoli anche le consolari e di raccordo anulare proseguono i lavori sul viadotto della Magliana chiuso il tratto compreso tra via del pattinaggio e via della Magliana in direzione Fiumicino con riduzione di carreggiata anche in direzione opposta verso l’Eur inevitabili le ore di maggior transito lavori di potatura su Viale Trastevere per l’intera giornata di oggi tra Lungotevere Raffaello Sanzio e Viale Glorioso possibile quindi disagi aldi zona modificato Inoltre le modalità di trasporto per le linee tram 3 e 8 che verranno sostituite da bus navetta da Piazzale Ostiense la stazione Trastevere Per quanto riguarda la linea 3 mentre la linea 8 verrà sostituita per l’intera tratta centro Casaletto Inoltre la linea H a supporto ...