Suor Angela è stata in carcere: cosa ha commesso prima di diventare suora? (Di sabato 6 febbraio 2021) Suor Angela – Solonotizie24Che Dio ci aiuti negli ultimi anni ha davvero conquistato il pubblico italiano grazie alle avventure di Suor Angela che insieme a Suor Costanza hanno trovato il modo di aiutare molte persone che hanno bussato alla loro porta. In particolar modo, Suor Angela ha deciso di prendere i voti dopo gli anni trascorsi in carcere, ma ricordate il reato commesso dalla protagonista della serie? La gettonata serie di Che Dio ci aiuti è nata molti anni fa, e annunciata durante una puntata di Don Matteo dove compaiono Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci e Suor Costanza, nonché Valeria Fabrizi. Le due Suore all'inizio del loro ...

