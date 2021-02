Sfigurato dopo un grave incidente | gli trapiantano simultaneamente faccia e mani

(Di sabato 6 febbraio 2021) È il primo intervento al mondo di questo tipo: un trapianto simultaneo dia un 22ennementetra le fiamme della sua auto in seguito a un“Abbiate speranza, non arrendetevi mai”. Sono le parole di Joseph DiMeo, giovane italoamericano del New Jersey che nel 2018 ha rischiato di morire L'articolo NewNotizie.it.

corradone91 : @DenisTeddyden23 (aggiungo al commento precedente) Faccio l'esempio del Pity Martinez, che senza dubbio non avrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfigurato dopo

BolognaToday

...efioccano le occasioni da rete da entrambe le parti. Sia Falcone che Berisha tengono in piedi le rispettive difese. Il Cosenza resta invischiato nella zona playout ma non ha affatto...L'appuntamento èdalle tensioni con Mosca. Al termine del Consiglio la cancelliera è ... intenzionata a riconnettere i legami con l'Europala 'parentesi' Trump e ad assoldarla contro ...Il mondo ha accettato il delitto Hariri, l’assassinio dell’intellettuale cristiano Samir Kassir, l’assassinio dell’editore cristiano Gebran Tuèni, dell’ex segretario comunista e cristiano George Hawi, ...Termina 1-1 il testa a testa fra le due formazioni appaiate al secondo posto in classifica, stesso risultato per gli estensi a Cosenza, mentre i veneti in ...