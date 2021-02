Meloni: «Non voterò per Draghi: Salvini? Anche lui escludeva il sì» (Di sabato 6 febbraio 2021) Intervista alla leader di Fratelli d’Italia: «Sarà la sentinella del governo. Sarebbe stato più facile entrare al governo: ma come potrebbe poi un elettore fidarsi di me?» Leggi su corriere (Di sabato 6 febbraio 2021) Intervista alla leader di Fratelli d’Italia: «Sarà la sentinella del governo. Sarebbe stato più facile entrare al governo: ma come potrebbe poi un elettore fidarsi di me?»

