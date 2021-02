Governo ultime notizie | i numeri di Draghi alla Camera e al Senato

(Di sabato 6 febbraio 2021): oggi, sabato 6 febbraio 2021, l’ultimo giorno di consultazioni, probabilmente il più importante, tra Marioe i partiti. Infatti, l’ex Presidente della Bce incontrerà i delegati della Lega e del Movimento 5 Stelle: fondamentale per ottenere la fiducia delle Camere e, quindi, far partire il suo esecutivo, l’appoggio di almeno una delle due forze politiche (o comunque di una parte dei loro parlamentari).: idi: la maggioranza assolutaè fissata a quota 316 voti. In questo momento, ad un eventuale ...

LegaSalvini : ++ NUOVO ESODO VERSO LAMPEDUSA: 300 MIGRANTI SBARCATI NELLE ULTIME ORE ++ Il nuovo governo dovrà assolutamente inte… - fanpage : Giuseppe Conte potrebbe partecipare al vertice del M5S con Beppe Grillo - fanpage : Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - Massimi47715989 : DIEDE OBAMA QUANDO ENTRAMBI GOVERNAVANO POI ABBIMAO SALVINI CHE VUOLE ENTRARE NEL GOVERNO E LA… - Marilenapas : RT @fanpage: È stata rilanciata, nelle ultime ore, la notizia dei ristoranti aperti. Ma come stanno davvero le cose. -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ultime

La diretta con gli aggiornamenti sulle consultazioni dei partiti per ilDraghi. Oggi tocca alla Lega e al M5S.... LENOTIZIE In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 6 febbraio 2021, torniamo sulla lettera inviata dal presidente Attilio Fontana al. La Regione chiede ...ROMA (ITALPRESS) – La presenza di Mario Draghi sui media italiani è una costante più o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaio Draghi aveva raccolto 1.282 citazio ...Il sentiment sulla crisi di Governo resta negativo, disappunto e rabbia per una situazione molti non comprendono. Qualcuno vede similitudini con il Governo del professor Mario Monti, che tuttavia con ...