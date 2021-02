‘Gf Vip 5’ | Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi discutono dopo la diretta di ieri | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Quella disera è stata una puntata particolare per il Grande Fratello Vip 5.il grande momento dedicato alla scomparsa prematura del fratello di Dayane Mello, che ha fatto riflettere lungamente, la puntata ha trattato le classiche dinamiche di gioco e il post puntata ha visto protagonista un acceso scontro tra. I Prelemi, la coppia di fatto ormai ribattezzata così dai fan, ha lasciato spazio a intensi dissapori che sono partiti dall’ex velino.ha infatti recriminato adi non essersi esposta abbastanza durante la puntata e di non essere subentrata in sua difesa con una parola o semplicemente un gesto di affetto: Io mi aspettavo da te una parola visto che sono da cinque mesi qua e mi sono ...