(Di sabato 6 febbraio 2021) Insieme alla presentazione dell’ultima espansione, chiamata Endwalker, Square Enix annunciadiXIV per PS5. Andiamo a vedere l’annuncio nei dettagli Il quattordicesimo capitolocelebre saga di, ricopre un ruolo particolare. Il gioco infatti è il secondo MMORPGsaga, dopoXI. Uscito nel 2010, FFXIV è stato in grado di reinventarsi grazie alle molteplici espansioni uscite nel corso del tempo, in primis A Realm Reborn e Heavensword, che hanno ridato vita e ripopolato i server. Di recente Square Enix, durante l’evento showcase dedicato al titolo, ha annunciato, oltre all’arrivo del prossimo update con l’espansione Endwalker, anche ...

tuttoteKit : Final Fantasy XIV: annunciata l'uscita della beta per #PS5 #FinalFantasyXIV #PS4 #Sony #SquareEnix #tuttotek - ShadowPotion : RT @VideoGameWaifu: Tifa (Final Fantasy) Artist: @super_nekopunch - cellicom : Final Fantasy XIV: Endwalker, anteprima - infoitscienza : Final Fantasy 14: Endwalker ufficiale su PC, PS5 e PS4: ecco trailer e immagini - infoitscienza : Final Fantasy XIV in beta su Playstation 5 dal 13 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

La scorsa notte si è tenuto ilXIV Announcement Showcase presentato dal Produttore e Director Naoki Yohshina, ed è stata annunciata ufficialmente Endwalker , la nuova espansione che uscirà nell'autunno 2021 per PC, ...Tante novità perXIV, dalla nuova espansione Endwalker all'Open Beta per PS5: vediamo insieme tutti gli annunci Nella notte Square Enix ha tenuto un'importante showcase relativo aXIV ...Insieme alla presentazione dell'ultima espansione, chiamata Endwalker, Square Enix annuncia l'uscita della beta di Final Fantasy XIV per PS5.Final Fantasy 14 Online è stato su piattaforme PC e PlayStation per quasi un intero decennio. Final Fantasy 14 arriva per PS5 ad aprile. L’open beta di Final Fantasy 14 Online arriverà su PlayStation ...