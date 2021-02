Asilo degli orrori, maestra sorpresa mentre schiaffeggia un bimbo: arrestata (Di sabato 6 febbraio 2021) Un’insegnante di una scuola dell’infanzia è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti su minori. E’ successo a Bologna. Dopo un’indagine, la donna, italiana, incensurata e dipendente pubblica, è stata colta in flagranza di reato dai militari. Gli uomini dell’Arma avevano installato delle telecamere nella scuola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Un’insegnante di una scuola dell’infanzia è statadai carabinieri per maltrattamenti su minori. E’ successo a Bologna. Dopo un’indagine, la donna, italiana, incensurata e dipendente pubblica, è stata colta in flagranza di reato dai militari. Gli uomini dell’Arma avevano installato delle telecamere nella scuola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

