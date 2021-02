Sileri, ancora insulti e minacce. E lui svela: «Un collega mi ha dato del mongoloide» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pierpaolo Sileri a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7 ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce di morte dopo la sua partecipazione a una trasmissione in tv. Il tutto per alcune prese di posizione su coronavirus e vaccini. Ma a rendere ancor più grave la vicenda, il fatto che le minacce via social siano arrivate anche da parte di un collega. «Ho ricevuto qualche minaccia di morte, ma ci sono abituato. Qualcuno ha fatto dei commenti strani. Qualche altro collega e la cosa mi ha fatto un po’ male per la parola usata…», ha rimarcato. (GUARDA VIDEO PiazzaPulita) «Un fisiatra mi ha dato del mongoloide» «Uno, credo sia un fisiatra, mi ha dato del mongoloide. E io a quel punto ho fatto un post molto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pierpaoloa PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7 ha raccontato di aver ricevutodi morte dopo la sua partecipazione a una trasmissione in tv. Il tutto per alcune prese di posizione su coronavirus e vaccini. Ma a rendere ancor più grave la vicenda, il fatto che levia social siano arrivate anche da parte di un. «Ho ricevuto qualche minaccia di morte, ma ci sono abituato. Qualcuno ha fatto dei commenti strani. Qualche altroe la cosa mi ha fatto un po’ male per la parola usata…», ha rimarcato. (GUARDA VIDEO PiazzaPulita) «Un fisiatra mi hadel» «Uno, credo sia un fisiatra, mi hadel. E io a quel punto ho fatto un post molto ...

