Marotta: “Problemi societari non intaccano la squadra. Auspichiamo una conclusione rapida” (Di venerdì 5 febbraio 2021) A Sky Sport ha parlato Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, a pochi minuti dalla sfida con la Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole: “Tutte le partite sono importanti, questo è un momento delicato per Problemi che poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare la squadra da problematiche che sono al di sopra della nostra testa e che comunque saranno sicuramente definite nel migliore dei modi nell’interesse dell’Inter, dei suoi tifosi e del blasone di questa società. Auspico che si possa arrivare ad una conclusione velocemente per dare serenità a tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia”. Foto: Sito Inter L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) A Sky Sport ha parlato Giuseppe, ad dell’Inter, a pochi minuti dalla sfida con la Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole: “Tutte le partite sono importanti, questo è un momento delicato perche poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare lada problematiche che sono al di sopra della nostra testa e che comunque saranno sicuramente definite nel migliore dei modi nell’interesse dell’Inter, dei suoi tifosi e del blasone di questa società. Auspico che si possa arrivare ad unavelocemente per dare serenità a tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia”. Foto: Sito Inter L'articolo ...

