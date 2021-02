Governo, con Draghi addio ai tabù Pd con la Lega, M5s dice sì a Fi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario Draghi. Un nome troppo importante per dirgli di no. E' questo quello che sta succedendo ai partiti, chiamati a decidere se appoggiare o meno il nuovo esecutivo. Dopo appena 24 ore di dubbi e perplessità, adesso tutto sta andando nella stessa direzione, sì a Draghi e quadro politico di unità nazionale. Ci sono i grillini - si legge sul Corriere della Sera - liberatisi dalle mire di Conte, c’è il Pd e ovviamente Renzi, che ha prodotto il big bang nel Palazzo. Poi c’è Berlusconi e in più si approssima Salvini, spinto verso l’ex presidente della Bce dal Nord produttivo prima ancora che dai suoi governatori e dai dirigenti del suo partito. Nemmeno Draghi immaginava che il disgelo si verificasse in così poco tempo. Caduto ogni pregiudizio, stanno cadendo pure storici steccati. Il Pd — che aveva già dovuto metabolizzare la crisi del suo ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario. Un nome troppo importante per dirgli di no. E' questo quello che sta succedendo ai partiti, chiamati a decidere se appoggiare o meno il nuovo esecutivo. Dopo appena 24 ore di dubbi e perplessità, adesso tutto sta andando nella stessa direzione, sì ae quadro politico di unità nazionale. Ci sono i grillini - si legge sul Corriere della Sera - liberatisi dalle mire di Conte, c’è il Pd e ovviamente Renzi, che ha prodotto il big bang nel Palazzo. Poi c’è Berlusconi e in più si approssima Salvini, spinto verso l’ex presidente della Bce dal Nord produttivo prima ancora che dai suoi governatori e dai dirigenti del suo partito. Nemmenoimmaginava che il disgelo si verificasse in così poco tempo. Caduto ogni pregiudizio, stanno cadendo pure storici steccati. Il Pd — che aveva già dovuto metabolizzare la crisi del suo ...

