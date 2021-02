Benevento Sampdoria | Quagliarella incubo delle neopromosse | i numeri

Leggi su calcionews24

Fabioè l': il, prossimo avversario della, tiene d'occhio il capitano blucerchiato Fabiodovrebbe partire dal primo minuto di gioco contro il. Il capitano dellapotrebbe far coppia con Ernesto Torregrossa in un 4-3-1-2 che veda il ritorno del trequartista (ballottaggio a tre per Claudio Ranieri). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'attaccante blucerchiato ha una statistica interessante quanto si tratta di affrontare squadre neo promosse dalla Serie B. È andato a segno 19 volte nelle ultime 23 sfide in Serie A. Tre di queste proprio contro il.