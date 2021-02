Ultimo saluto da 2020 SO (Di giovedì 4 febbraio 2021) La luna temporanea della Terra, di fatto un detrito spaziale degli anni '60, ha effettuato in questi giorni il suo Ultimo perigeo e si accinge a tornare in orbita solare. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 4 febbraio 2021) La luna temporanea della Terra, di fatto un detrito spaziale degli anni '60, ha effettuato in questi giorni il suoperigeo e si accinge a tornare in orbita solare.

RobRe62 : RT @telefonoazzurro: Con il saluto del moderatore @alaffranchi si chiude l’ultimo incontro della mattinata. La nostra maratona #SID2021 rip… - f_piccinini : RT @telefonoazzurro: Con il saluto del moderatore @alaffranchi si chiude l’ultimo incontro della mattinata. La nostra maratona #SID2021 rip… - telefonoazzurro : Con il saluto del moderatore @alaffranchi si chiude l’ultimo incontro della mattinata. La nostra maratona #SID2021… - lavocedelne : Addio Anna Maria Bonetti vedova Loss, funerali giovedì 11 febbraio alle 14.30 nella chiesa di Fiera – Pieve… - KurganGang : RT @cofante92: @wojak0 Lol ho appena letto che il lockdown sarebbe un modo per riavvicinarsi a Dio. Come se non avessero cercato in tutti i… -