Sanremo 2021, Fedez si scusa con Francesca Michielin per lo spoiler di "Chiamami per nome" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fedez si scusa con Francesca Michielin. Dopo che sui profili social del rapper sono stati spoilerati alcuni secondi di "Chiamami per nome", la canzone in gara al Festival di Sanremo 2021, Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome del cantante milanese di trentuno anni, ha deciso di chiedere…Perdono…alla collega. Le scuse di Fedez a Francesca Michielin Giovedì 4 febbraio 2021, sul profilo Instagram ufficiale di Fedez, è apparsa una video – story a sorpresa. Sulle note di "Xdono" di Tiziano Ferro, il rapper viene immortalato mentre si dirige verso Francesca Michielin e con in mano un colorato mazzo

