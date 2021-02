Piano vaccini febbraio | via alle dosi a professori | detenuti e forze dell’ordine

Leggi su iodonna

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Si ricomincia: con l’approvazione deiAstraZeneca da parte di Ema, si riprende la campagna di immunizzazione. Dalla prossima settimana, 8, oltre agli over 80 epersone fragili e con vulnerabilità che continueranno con le fiale Pfizer e Moderna, si parte anche per gli under 55 anni tra gli insegnanti e personale scolastico,e personale delle carceri. Il tetto anagrafico di AstraZeneca, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza «potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche». Leggi anche › Letizia Moratti, vaccino Covid e Pil: la frase, le polemiche, le repliche ...