Giro d’Italia 2021 | si parte da Torino con una cronometro

10 anni dopo l'ultima volta, il Giro d'Italia partirà da Torino: edizione 2021 nel segno dell'Unità d'Italia e della Regione Piemonte Il Giro d'Italia numero 104 prenderà il via nel nome della Regione Piemonte e nel ricordo dell'Unità d'Italia: l'organizzazione della corsa rosa ha voluto onorare i 160 anni dall'unificazione designando Torino come sede del via. La Grande partenza dell'8 maggio si svilupperà tra le vie dell'antica capitale sabauda, attraverso una cronometro di 9 km tutta da vivere. A 10 anni dall'ultimo via nel capoluogo piemontese, Torino torna protagonista e segnala l'importante chiave storica e celebrativa dell'edizione 2021 del

giroditalia : The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 parti…

