Errori da non commettere con INPS: ecco le multe (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quali sono gli Errori da non commettere con l’INPS? Se stai leggendo queste righe, significa che ti interessa saperne di più. Nelle prossime righe dell’articolo, abbiamo non a caso riassunto alcune cose che devi assolutamente sapere per evitare di prendere multe. Errori nella certificazione unica: tantissime persone costrette a ripresentarla La notizia è stata diffusa inizialmente nel dicembre 2020 dal quotidiano Italia Oggi. Sono oltre 600mila le certificazioni uniche che sono state corrette dall’INPS. L’Ente ha provveduto e sta provvedendo a inviare ai soggetti interessati un nuovo modulo che annulla quello precedente (molte delle persone coinvolte avevano usufruito della DSU precompilata). Il motivo? Il fatto che, come specificato dall’Istituto stesso, le somme certificate non ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quali sono glida noncon l’? Se stai leggendo queste righe, significa che ti interessa saperne di più. Nelle prossime righe dell’articolo, abbiamo non a caso riassunto alcune cose che devi assolutamente sapere per evitare di prenderenella certificazione unica: tantissime persone costrette a ripresentarla La notizia è stata diffusa inizialmente nel dicembre 2020 dal quotidiano Italia Oggi. Sono oltre 600mila le certificazioni uniche che sono state corrette dall’. L’Ente ha provveduto e sta provvedendo a inviare ai soggetti interessati un nuovo modulo che annulla quello precedente (molte delle persone coinvolte avevano usufruito della DSU precompilata). Il motivo? Il fatto che, come specificato dall’Istituto stesso, le somme certificate non ...

