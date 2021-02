Corsport: Perché Gattuso non osa neanche di fronte al pericolo del licenziamento? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dire che lo 0-0 ottenuto in casa contro l’Atalanta sia un vantaggio per il Napoli, significa non valutare cosa è il Napoli e cose ci si aspettava, scrive il Corriere dello Sport oggi, Se il Napoli fosse la Reggina, o il Lecce, o perfino il Crotone ci potrebbe pure stare. Ma siccome il Napoli dovrebbe essere il Napoli, viene da chiedersi Perché questa squadra affronti la semifinale di Coppa Italia con cinque difensori, a cui si aggiungono due centrocampisti di interdizione, Demme e Bakayoko Il Napoli è stato timido, quasi pauroso e non si riesce a capire il motivo, a maggior ragione se ripensiamo al fatto che Gattuso e De Laurentiis sono ai ferri corti e che il tecnico rischia addirittura il posto , Di certo, scrive Barbano, non è un codardo e lo ha dimostrato parlando senza peli sulla lingua della questione tra il lui e il presidente, eppure la sua ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dire che lo 0-0 ottenuto in casa contro l’Atalanta sia un vantaggio per il Napoli, significa non valutare cosa è il Napoli e cose ci si aspettava, scrive il Corriere dello Sport oggi, Se il Napoli fosse la Reggina, o il Lecce, o perfino il Crotone ci potrebbe pure stare. Ma siccome il Napoli dovrebbe essere il Napoli, viene da chiedersiquesta squadra affronti la semifinale di Coppa Italia con cinque difensori, a cui si aggiungono due centrocampisti di interdizione, Demme e Bakayoko Il Napoli è stato timido, quasi pauroso e non si riesce a capire il motivo, a maggior ragione se ripensiamo al fatto chee De Laurentiis sono ai ferri corti e che il tecnico rischia addirittura il posto , Di certo, scrive Barbano, non è un codardo e lo ha dimostrato parlando senza peli sulla lingua della questione tra il lui e il presidente, eppure la sua ...

napolista : Corsport: Perché #Gattuso non osa neanche di fronte al pericolo del licenziamento? l presidente mette in mora il N… - effecci75 : @CorSport vi ha concesso un’intervista esclusiva? Perché in conferenza stampa non ha detto questo - asenalimo : @CarleBa83 @CorSport Ripeto, a me va bene anche smetterla con questa ipocrisia bigotta all'italiana, ma ci vuole pa… - mgn1979 : @CorSport Qualcuno prima o poi mi spiegherà perché l'unico ad essere squalificato è stato Cristante - dukeonyx57 : @Sig_Ceretti @CorSport Perché metti in bocca alle persone parole squallide che non hanno detto? Fai il giornalista… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Perché Corsport: De Laurentiis licenzi Gattuso o taccia

Perché il Napoli merita molto di più di questo avanspettacolo . Al di là del risultato. Che tiene in gioco ancora gli azzurri sul filo del rasoio. Ma bisogna anche capire quando le critiche rischiano ...

CorSport - 'Palermo, contro la Ternana per la ripartenza'

'All'andata al Liberani finì 0 - 0. 'E fummo quasi delusi perché si sarebbe potuto vincere' ricorda Boscaglia . Da quel giorno la Ternana è andata in gol in ogni partita'. Inizia così la disamina di Paolo Vannini tra le pagine del Corriere dello Sport ...

Alemao al Corriere dello Sport: “Con il calcio ho chiuso, ma restano indelebili gli anni di Napoli” Forza Napoli il Napoli merita molto di più di questo avanspettacolo . Al di là del risultato. Che tiene in gioco ancora gli azzurri sul filo del rasoio. Ma bisogna anche capire quando le critiche rischiano ...'All'andata al Liberani finì 0 - 0. 'E fummo quasi delusisi sarebbe potuto vincere' ricorda Boscaglia . Da quel giorno la Ternana è andata in gol in ogni partita'. Inizia così la disamina di Paolo Vannini tra le pagine del Corriere dello Sport ...