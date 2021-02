Cementir Holding | ricavi e risultato operativo in aumento nel 2020

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –, azienda del gruppo Caltagirone che produce e distribuisce materiali per l’edilizia, ha chiuso ilconal record storico di 1.224,8 milioni di euro, in crescita del 1,1% rispetto al 2019, e unindel 3,6% a 157,2 milioni di euro. Il marginelordo è a quota 263,7 milioni di euro, invariato rispetto al 2019, mentre li’ndebitamento finanziario netto è in diminuzione a 122,2 milioni di euro (239,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019). “Nel, nonostante la grave pandemia, il gruppo ha mostrato una notevole resilienza, con undei volumi venduti di cemento del 12,9%, echa hanno toccato il massimo storico”, ha ...

