Sprechi di cibo | la filiera choc da buttare

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dal 2014 il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con la campagna Spreco Zero – Last Minute Market, ha istituito una giornata dedicata allo spreco alimentare, iniziativa in parallelo con quella internazionale promossa dalle Nazioni Unite al fine di aumentare la consapevolezza sulle conseguenze sociali, economiche e ambientali di uno dei frutti più guasti e indigesti della società del benessere e tema ormai imprescindibile se si ha come obiettivo la sostenibilità. I numeri forniti dagli indicatori di spreco sono imbarazzanti: a livello … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sul banco degli imputati c'è anche lo spreco alimentare, che si aggira ancora tra il 20 e il 30 per cento della produzione globale di. Ma - precisano i ricercatori - la riduzione degli...In peso, significa che nel 2020 sono andate sprecate, in Italia, 1.661.107 tonnellate diin casa e 3.624.973 tonnellate se si includono le perdite e glidi filiera (dati Waste Watcher ...In era Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate di alimenti finiti nella spazzatura tra quello che si getta tra le mura domestiche e ...L'iniziativa, promossa dal nuovo Head of Government Affairs Stefano Scalera, punta ad aumentare il legame tra la città e il club. Per celebrare l'anniversario dell'evento (3 febbraio 1871), la casacca ...