Spotify, gli utenti premium aumentano più del previsto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli utenti mensili attivi di Spotify sono cresciuti del 27% nel quarto trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo di un anno prima, arrivano a 345 milioni, con un crescita a due cifre in tutte le regioni. Considerando l’intero 2020, la società svedese di musica in streaming ha raggiunto 74 milioni di utenti in più, contro i 64 milioni del 2019. Sono stati soprattutto i mercati di India, Stati Uniti ed Europa occidentale a guidare questa notevole crescita. Gli abbonati premium sono cresciuti del 24% a 155 milioni nel trimestre, battendo le stime degli analisti che erano per 153.3 milioni. Per l’intero anno, i nuovi utenti premium aggiunti sono stati 30 milioni (28 milioni nel 2019). Rispetto alle previsioni, l’America Latina e l’Europa hanno ottenuto risultati ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Glimensili attivi disono cresciuti del 27% nel quarto trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo di un anno prima, arrivano a 345 milioni, con un crescita a due cifre in tutte le regioni. Considerando l’intero 2020, la società svedese di musica in streaming ha raggiunto 74 milioni diin più, contro i 64 milioni del 2019. Sono stati soprattutto i mercati di India, Stati Uniti ed Europa occidentale a guidare questa notevole crescita. Gli abbonatisono cresciuti del 24% a 155 milioni nel trimestre, battendo le stime degli analisti che erano per 153.3 milioni. Per l’intero anno, i nuoviaggiunti sono stati 30 milioni (28 milioni nel 2019). Rispetto alle previsioni, l’America Latina e l’Europa hanno ottenuto risultati ...

sanarosssss : La capacità che ho di aprire gli occhi la mattina e trovare per caso canzoni autodistruttive su spotify ma ce la faccio - ChiaraDelPozzo1 : @HSupdatesItalia Louis gli ha rubato i tatuaggi e li ha messi su spotify - chiamatemisofii : RT @LTHQItaly: Per incentivare gli ascolti a Defenceless abbiamo intenzione di regalare alle due persone che si mostreranno più attive dura… - AlyDelRoyal : Segnatevelo. Tra 1 settimana gli Imagine Dragons saranno nelle classifiche italiane di #Spotify Grazie alle famose… - MartyRockstar : @Cettina55947248 sai come si potrebbe aiutare gli invisibili, le piccole realtá musicali? Per prima cosa ascoltando… -