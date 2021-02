RFI | entro 2021 progetto per Salerno-Reggio Calabria in 4 ore e 15 minuti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – “È uno dei progetti più delicati di cui sono commissario”. Così davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti, l’ad e direttrice generale di Rfi, Vera Fiorani parlando del potenziamento tecnologico e degli interventi infrastrutturali della linea. “Viene indicato come uno dei progetti per l’estensione dell’Alta velocità al Sud e lo stiamo pensando con un tracciato in parte nuovo che va dae arriverà a” ha spiegato Fiorani. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi di percorrenza. “Roma-in 4 ore e 15, con un delta di 45rispetto ad oggi e, senza fermate anche un risparmio di 57, praticamente un’ora”, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : RFI entro

Il Messaggero

... praticamente un'ora", ha assicurato l'ad di. "Siamo alla prima fase dello studio tecnico - economico, fase che " ha puntualizzato " si concluderàquesto mese e che quindi ci consentirà di ......avere una analisi di alternative per dare luogo alla progettazione tecnico - economica che dovra' essere pronta necessariamentela fine dell'anno". Lo ha detto l'amministratrice delegata di,...Traffico \| 03.02.2021 \| 15:06. Olimpiadi 2026: c'è il finanziamento per la variante della Val di Riga. Pubblicato il decreto del MIT per le opere infrastrutturali delle Olimpiadi ...La riattivazione del collegamento Vigna Clara-Valle Aurelia a Roma è in programma entro la fine del 2021: ci sono ancora dei problemi ...