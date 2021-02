LIVE Sinner-Vukic 2-1, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’altoatesino piazza il break in avvio! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Game a zero per Sinner che non concede nulla al servizio. 30-0 Buona prima dell’azzurro. 15-0 Ace di Sinner. 2-1 Il nastro non aiuta Sinner che viene passato sottorete: break di distanza tra i due. 40-30 Risposta vincente di diritto incrociato per Sinner. 40-15 Grande scambio vinto dall’italiano sulla diagonale di rovescio. 40-0 Smorzata deliziosa di Vukic che impone il suo diritto da fondocampo. 30-0 Risposta larga dell’azzurro. 15-0 Buona prima del padrone di casa. 2-0 Altra ottima prima per il classe 2001. AD-40 CHE PUNTO DI Sinner! Gran diritto incrociato sulla diagonale di diritto di Vukic. 40-40 Bravissimo Vukic sulla seconda profonda di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Game a zero perche non concede nulla al servizio. 30-0 Buona prima dell’azzurro. 15-0 Ace di. 2-1 Il nastro non aiutache viene passato sottorete:di distanza tra i due. 40-30 Risposta vincente di diritto incrociato per. 40-15 Grande scambio vinto dall’italiano sulla diagonale di rovescio. 40-0 Smorzata deliziosa diche impone il suo diritto da fondocampo. 30-0 Risposta larga dell’azzurro. 15-0 Buona prima del padrone di casa. 2-0 Altra ottima prima per il classe 2001. AD-40 CHE PUNTO DI! Gran diritto incrociato sulla diagonale di diritto di. 40-40 Bravissimosulla seconda profonda di ...

