Governo Draghi, partiti divisi o in attesa. Cosa succede ora (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Dopo anni durante i quali quasi tutti i partiti, a turno, lo hanno tirato per la giacchetta, l'ex presidente della Banca Centrale Europea (Bce) Mario Draghi risponde ai richiami della politica. Mercoledì ha accettato l'incarico con riserva per la formazione di un nuovo Governo. Dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durato un'ora a partire da mezzogiorno, il candidato in pectore si è presentato ai giornalisti parlando di pandemia, vaccini e un Paese da rilanciare. Ma anche di giovani e coesione sociale. Ha poi ribadito la centralità della politica: "Con grande rispetto – ha detto all'incontro con la stampa – mi rivolgerò al Parlamento, espressione della sovranità popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le ...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - StandbyAgain : Da giorni, a destra e a manca, tutti ad intimare a fare un passo avanti per il bene dell’Italia e poi con il govern… - AnnaMaritati : RT @lercionotizie: #ultimora Toninelli: 'Sì a governo Draghi a patto che il Presidente del consiglio sia Conte' -