Bella ma troppo sprecona | l’Atalanta non va oltre lo 0-0 col Napoli

Si deciderà nel match di ritorno la semifinale di Coppa Italia. Atalanta e Napoli, nella gara d'andata del Diego Armando Maradona, non sono andate al di là dello 0-0 rimandando ogni verdetto di sette giorni. Ma se c'è una squadra che deve recriminare per il pareggio quella è l'Atalanta che, soprattutto nel primo tempo, si è letteralmente mangiata una serie di occasioni che in appuntamenti così non si possono sprecare. Le più clamorose sono capitate sui piedi di Toloi, Pessina e Muriel, tutte nella prima frazione. Leggi anche Coppa Italia Napoli-Atalanta, la diretta del match Il Napoli ha pensato più a difendersi che a segnare e il pallino del gioco della partita è sempre stato in mano all'Atalanta. Che avrebbe sicuramente meritato di più: ma oltre a un grande Ospina (senza ombra di ...

