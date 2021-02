Coronavirus: Germania, altri 861 morti e 6.114 contagi (Di martedì 2 febbraio 2021) Berlino, 2 feb. (Adnkronos) - E' salito a 57.981 il numero delle vittime in Germania legate alla pandemia di Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento del virus nel Paese, sottolineando che si sono registrati altri 861 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi invece sono 6.114, per un totale superiore ai 2,2 milioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Berlino, 2 feb. (Adnkronos) - E' salito a 57.981 il numero delle vittime inlegate alla pandemia di Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento del virus nel Paese, sottolineando che si sono registrati861nelle ultime 24 ore. I nuoviinvece sono 6.114, per un totale superiore ai 2,2 milioni.

