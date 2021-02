A gennaio il 42% dei positivi italiani tra i 19 e i 50 anni; a Bergamo casi ancora in calo

(Di martedì 2 febbraio 2021) La chiusura della nostra settimana epidemiologica (rilevata come sempre dal martedì al lunedì successivo), ci permette di fotografare l’andamento dell’epidemia nel periodo 26/ 1° febbraio. A livello nazionale i nuovisono stati 85.365, statisticamente invariati rispetto al periodo precedente (85.300). Il numero medio deigiornalieri è di 12.195,molto distante dal valore di 4.300 che permetterebbe di riprendere le attività di tracciamento con piena efficienza e di passare dalla fase di mitigazione a quella di contenimento. Risultano tutti ingli indici relativi al totale degli attualmente(447.859), dei ricoverati in Terapia Intensiva (2.252), ricoverati con sintomi (20.260) e pazienti in isolamento domiciliare (425.077). Da riscontrare che sono ...

